Siviglia, Lopetegui saluta: «Ma non escludo di tornare un giorno»

Julen Lopetegui si congeda da tecnico del Siviglia: le dichiarazioni del tecnico e il saluto in conferenza stampa

Julen Lopetegui ha lasciato il Siviglia con una conferenza stampa.

LE PAROLE – «Mi sento un privilegiato avendo potuto vivere grandi momenti e sono per questo grato al club. È la tappa della mia carriera che, a dispetto dei titoli, rimarrà nel mio cuore con più piacere. Tornare in futuro? Non si sa cosa può succedere».