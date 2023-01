Siviglia, ufficiale il ritorno di Ocampos

Lucas Ocampos, esterno d’attacco argentino, è tornato ufficialmente al Siviglia dopo il prestito all’Ajax. I dettagli

Di seguito il comunicato pubblicato dal Siviglia sul proprio sito ufficiale in merito a Lucas Ocampos.

COMUNICATO – «Sevilla FC e AFC Ajax hanno raggiunto un accordo per terminare il prestito di Lucas Ocampos alla squadra olandese. Il nazionale argentino torna così alla Nervionense per affrontare questa seconda parte di stagione dopo aver disputato sei partite -quattro in Eredivisie e due in Champions League- all’Ajax».