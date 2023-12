Skriniar: «L’Inter è tra i club più grandi al mondo, è stato bello»

Le parole di Milan Skriniar, difensore del PSG ed ex Inter, sul periodo trascorso in nerazzurro. I dettagli

Milan Skriniar ha parlato ai canali ufficiali del PSG della sua esperienza all’Inter.

PAROLE – «E’ uno dei club più grandi non solo in Italia, ma nel mondo: sono stato sei anni lì, sono stati magnifici. Abbiamo vinto cinque trofei: quando sono arrivato non si giocava la Champions League da anni, ci siamo qualificati al primo anno. E’ stato bello per me e per il club. Il miglior momento è stato quando abbiamo vinto lo scudetto».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24