Skriniar PSG, parti più lontane. Permanenza all’Inter ora più vicina

Skriniar più vicino all’Inter nonostante le pressioni del PSG. A meno di 70 milioni lo slovacco non lascerà i nerazzurri

Ieri, in quel di Cesena, ha giocato anche per 30 minuti il difensore nerazzurro Milan Skriniar: una dimostrazione per certificare la sua permanenza all’Inter anche nella prossima stagione.

Come sottolinea la stampa francese, lo slovacco è lontano dal PSG, non intenzionato ad offrire i 70 milioni richiesti dai nerazzurri.