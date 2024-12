Skriniar, niente Juve? Trovato un accordo con un’altra squadra per gennaio

Skriniar sempre più lontano dal PSG: il difensore piace anche alla Juve, ma avrebbe trovato un accordo con un’altra squadra

Tramonta l’opzione Skriniar per la Juve, il difensore ex Inter al PSG non ha trovato spazio e potrebbe partire già a gennaio. Niente bianconeri però per lui, perchè come riportato dal giornale turco Fotomac, avrebbe già raggiunto un accordo con il Galatasaray.

Accordo raggiunto con il calciatore, ma adesso i giallorossi di Istanbul devono trovare l’intesa con il club parigino, che non considera però la sua permanenza una priorità. A 30 anni la sua esperienza sarebbe importante per i turchi per raggiungere gli ottavi di finale in Europa League.