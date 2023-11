Skriniar punge l’Inter: «PSG? Sono dove volevo essere»

Le parole di Milan Skriniar, difensore del PSG ed ex Inter, sulla sua scelta di trasferirsi nel club francese

Milan Skriniar ha parlato ai canali ufficiali del PSG dei suoi primi mesi con la maglia del club parigino.

PAROLE – «Mi sento davvero bene, finalmente sono dove volevo essere. Ho lavorato duro per riuscirci. Qui ci sono tanti giocatori forti fisicamente, veloci. In Serie A c’è più tattica, qui è un uno-contro-uno tra giocatori solidi, difficile da gestire. E quando le altre squadre affrontano il PSG sembra la loro finale dei Mondiali. Dobbiamo essere pronti, siamo una delle squadre migliori del mondo. Marquinhos? Parla anche italiano, ci siamo capiti dal primo giorno. Per me è uno dei migliori difensori al mondo e non lo dico perché ci gioco insieme, lo pensavo già prima. Comunque andiamo molto d’accordo ed è ottimo».