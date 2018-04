Sogno o son Brozovic? L’Inter ha il suo uomo d’ordine

La rinascita di Marcelo Brozovic passa necessariamente dal suo cambio ruolo, davanti alla difesa dell’Inter. I numeri lo certificano: ecco il nuovo ‘Epic’

Dai fischi agli applausi. Marcelo Brozovic è diventato l’uomo in più dell’Inter. Anzi, è diventato l’uomo d’ordine del centrocampo nerazzurro. Sembra quasi un ossimoro ma non lo è. Il trequartista croato è letteralmente rinato negli ultimi due mesi. Sono ormai lontani i fischi di San Siro contro il Bologna, quando Brozo reagì applaudendo ironicamente il proprio pubblico. Ma da quando Luciano Spalletti gli ha cambiato posizione in campo, arretrandolo nel centrocampo insieme a Gagliardini, l’ex Dinamo Zagabria è diventato tutt’altro tipo di calciatore.

Il 25enne croato, arrivato all’Inter nel gennaio 2015 per 8 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, sembrava ormai destinato alla cessione al Siviglia nel calciomercato di gennaio scorso, ma il mancato arrivo di Javier Pastore portò Spalletti a bloccare la cessione del centrocampista. Che, da quando è stato piazzato davanti alla difesa insieme a Gagliardini nella partita di campionato contro il Napoli, non ha più sbagliato un colpo. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, lo dimostrano i numeri (non solo quelli stagionali, 3 gol e 5 assist). Il croato è migliorato nei palloni recuperati (da 2,3 a gara a 8,75), nei passaggi riusciti (da 26 a 82), nei lanci (da 2,45 a 13,75), continuando ad essere decisivo con gli assist come ha fatto nel match contro il Verona per il connazionale Ivan Perisic.