Solari rinnova col Real Madrid fino al 2021: è ufficiale

Ora è ufficiale: Santiago Solari resterà sulla panchina del Real Madrid non solo fino a fine stagione ma fino al 2021

Il Real Madrid non cambiare allenatore un’altra volta. Lopetegui non ha convinto ed è stato esonerato da Perez e al suo posto è arrivato Santiago Solari. L’allenatore argentino, che allenava le giovanili, ha convinto, si è guadagnato il rispetto dello spogliatoio e raccoglierà l’eredità di Lopetegui e Zidane. Il Real Madrid ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2021.

Il tecnico, ex giocatore del Real Madrid e anche dell’Inter, ha superato con successo il periodo di prova, vincendo 4 partite su 4. Ora il rinnovo. Ecco il comunicato ufficiale da parte del sito del club di Florentino Perez:«La Giunta Direttiva del Real Madrid, riunita oggi 13 novembre del 2018, ha deciso di nominare Santiago Solari allenatore della prima squadra fino al 30 giugno del 2021».