L’attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil, scrive sui social: «Mi dispiace, ma ho ricevuto parole non carine dai tifosi sardi»

Gol dell’ex, poi un’esultanza esuberante: Riccardo Sottil ha firmato il pareggio della Fiorentina sul campo del Cagliari. Le immagini hanno fatto discutere, il giocatore è tornato sull’episodio attraverso una storia su Instagram.

LE PAROLE – Questo il messaggio apparso sul profilo social di Sottil: «Nella mia carriera ho sempre dato tutto me stesso per la maglia che indosso, e non mi sono mai risparmiato. Nemmeno durante il periodo vissuto a Cagliari, dove tra l’altro sono stato costretto a convivere con un brutto infortunio per diverso tempo. Ma ci ho sempre messo professionalità, serietà e passione. Mi dispiace per quello che è successo ieri. Da quando sono entrato in campo ho ricevuto un’accoglienza che non mi aspettavo da parte di alcuni tifosi e ho sentito parole di certo non carine nei miei confronti. Capita, nel calcio, e lo accetto. Ma alle volte, nel calcio, soprattutto a caldo, capita anche di non riuscire a gestire certe reazioni. Mi dispiace sia andata così. Testa al prossimo impegno».