Spagna-Belgio femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Stockhorn Arena va in scena la sfida tra Spagna-Belgio femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Alla Stockhorn Arena di Thun, in Svizzera, andrà in scena una delle sfide più affascinanti della seconda giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025: Spagna-Belgio femminile. La Spagna, campione del mondo in carica, si presenta ai nastri di partenza del torneo come una delle grandi favorite. Le ragazze di Montse Tomé vantano una rosa ricchissima di talento, con giocatrici del calibro di Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, che garantiscono classe, visione di gioco e leadership. In attacco, il tridente formato da Del Castillo, Paralluelo e Hermoso promette gol e giocate spettacolari. Il Belgio, invece, cerca il colpaccio affidandosi alla solidità del suo sistema di gioco. Le belghe sanno di dover affrontare una vera e propria corazzata, ma vogliono dimostrare di poter competere ad alti livelli, puntando anche sulla voglia di riscatto dopo le ultime uscite internazionali. La squadra, guidata da una panchina giovane e motivata, cercherà di sorprendere con organizzazione, compattezza e spirito di sacrificio, giocando una gara attenta e coraggiosa.

Le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Nanciares; Batlle, Mendez, Aleixandri Lopez, Carmona; Lopez, Guijarro, Putellas; Caldentey, Paralluelo, Pina. Ct: Montserrat.

Belgio (5-4-1): Lichtfus; Janssens, Tysiak, Kees, Cayman, Deloose; Toloba, Vanhaevermaet, Teulings, Eurlings; Wullaert. Ct: Gunnarsdottir.

Orario e dove vederla

Spagna-Belgio femminile si gioca lunedì 7 luglio 2025 alle ore 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming gratuita su UEFA.tv, piattaforma ufficiale della UEFA, accessibile da mobile, desktop e smart TV. Una sfida da non perdere per tutti gli appassionati. La partita sarà fondamentale per indirizzare il cammino nel girone, dove entrambe puntano alla qualificazione. Previsto il tutto esaurito alla Stockhorn Arena, con grande partecipazione delle tifoserie iberiche. L’attesa è altissima e lo spettacolo assicurato.