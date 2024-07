La Spagna è per la quarta volta campione d’Europa: è record

La Spagna vince il suo quarto Europeo: Nico Williams e Oyarzabal decisivi, Palmer non basta per l’Inghilterra

La Spagna batte l’Inghilterra è diventa campione d’Europa per la quarta volta nella sua storia. Una finale non semplice per le Furie Rosse, che dopo un primo tempo ed equilibrato perde Rodri per infortunio alla fine del primo tempo. All’inizio della ripresa Lamine Yamal e Nico Williams confezionano la prima rete. Sembra che la partita si metta in discesa, ma dalla panchina Southgate tira fuori l’asso Palmer che pareggia. Nel finale la decide Oyarzabal, anche lui subentrato al posto di Morata, nel finale trova il gol decisivo.

Si tratta della quarta vittoria nella competizione continentale, dopo quella del 1964, 2008 e 2012. Nessuno ha vinto mai come le Furie Rosse.