Spagna, De la Fuente: «Questo è solo l’INIZIO, il futuro sarà MERAVIGLIOSO. Morata? MAI messo in discussione»

Le parole di Luis De La Fuente, ct della Spagna, dopo la vittoria in finale dell’Europeo contro l’Inghilterra

Luis De La Fuente ha parlato a Rai Sport della vittoria degli Europei della Spagna.

VITTORIA – «Godiamoci il momento, abbiamo un grande presente e un futuro meraviglioso. Adesso dobbiamo goderci questo momento ma abbiamo una generazione di grandi giocatori».

YAMAL E WILLIAMS – «Sono due giocatori meravigliosi e due ragazzi straordinari, che devono continuare a crescere. Siamo fortunati, danno tanta allegria e gioia al calcio spagnolo».

MORATA – «E’ il capitano e non è mai stato in discussione come qualità calcistiche e umane, effettivamente non gli viene riconosciuto tutto il lavoro che fa, ma con il tempo lo sarà».