Spagna De La Fuente: «Contro l’Albania sarà partita vera, c’è molto in gioco. Ecco chi gioca domani»

Le parole di Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna, in vista della sfida di domani contro l’Albania

Luis De La Fuente ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima sfida della Spagna del girone degli Europei contro l’Albania. Di seguito le sue parole.

PARTITA DI DOMANI – «Domani c’è molto in gioco: prestigio, attaccamento e voglia di continuare a migliorarsi. Affronteremo questa partita come abbiamo fatto con tutte le altre, come se fosse l’ultima. Siamo concentrati solo sulla vittoria perché vogliamo vincere ogni partita. Puntiamo solo a mandare in campo i migliori giocatori per il nostro piano di gioco. Questo è un torneo con sette partite. non possiamo preoccuparci di infortuni o squalifiche».

ALBANIA – «L’Albania ha dei tifosi fantastici e qui ha già fatto una sorpresa, sappiamo che domani sarà davvero dura. Faremo i cambiamenti che riteniamo giusti. Abbiamo completa fiducia nei nostri 26 giocatori qui. Tutti hanno la possibilità di giocare ad alto livello, quindi sono molto tranquillo al riguardo. Siamo molto ottimisti e pieni di fiducia».