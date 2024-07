Spagna Inghilterra, il dato è CLAMOROSO: quasi DUE MILIARDI DI EURO in campo questa sera. Tutti i dettagli

La grande attesa per la finale di Euro 2024 sta per giungere al termine. Alle ore 21:00 avrà inizio la sfida delle sfide, che vedrà contrapposte la Spagna di De La Fuente e l’Inghilterra di Southgate.

Un dato su questo match è davvero clamoroso. Come riportato da Sport Mediaset le due squadre che scenderanno in campo equivalgono praticamente ad un miliardo e 715 milioni. Nello specifico si riscontrano 968 milioni per gli inglesi e 747 milioni per gli spagnoli. Questo dato fa riferimento al valore di mercato dei giocatori.