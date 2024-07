Spagna-Inghilterra, Yamal crea, Nico Williams insacca: Furie Rosse in vantaggio – VIDEO

La Spagna passa in vantaggio all’inizio del secondo tempo contro l’Inghilterra: Lamine Yamal inventa, Nico Williams segna – VIDEO

Il secondo tempo di Spagna-Inghilterra rischiava di assomigliare ad un incubo per le Furie Rosse, visto il cambio di Rodri per infortunio, ma per fortuna di De La Fuente, la negatività non ha colpito Lamine Yamal e Nico Williams.

🚨🚨| GOAL: NICO WILLIAMS OPENS THE SCORING!!! YAMAL ASSIST!!! England 0-1 Spain pic.twitter.com/Jvg2VDPxRh — Transfer Sector (@TransferSector) July 14, 2024

Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio il 17enne del Barça salta l’uomo e serve sull’altra corsia Nico Williams che arriva e conclude di prima intenzione sul secondo palo. Spagna in vantaggio: la Coppa si avvicina?