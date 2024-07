Spagna-Inghilterra, Cole Palmer pareggia i conti - VIDEO

Spagna-Inghilterra, arriva il pareggio degli inglesi a firma del neo entrato Cole Palmer: le immagini del gol – VIDEO

Si riapre Spagna-Inghilterra: dopo l’avvio furente della ripresa degli spagnoli, che ha trovato il gol di Nico Williams, al 73′ i Tre Leoni trovano il pareggio con Cole Palmer.

⚽️GOAL: COLE PALMER EQUALISES FOR ENGLAND Spain 1-1 England pic.twitter.com/adrrkHRCzk — AllGoals (@_allgoals_) July 14, 2024

Contropiede perfetto inglese con Saka che attacca la profondità e mette dentro per Bellingham, sponda indietro per Palmer che da fuori area calcia un rasoterra diretto all’angolino dove Unai Simon non può arrivare.