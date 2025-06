Spagna, Oyarzabal sicuro sul futuro di Yamal: «Arriveranno i momenti brutti, ma sarà lì che crescerà ancora»

Spagna, Oyarzabal sicuro sul futuro di Yamal. Le dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League contro il Portogallo

Alla vigilia di Portogallo Spagna, finale della Nations League, ha parlato al fianco di Luis De La Fuente in conferenza stampa, l’attaccante della Real Sociedad Mikel Oyarzabal.

Il giocatore ha così potuto dire la sua sul talento dell’17enne esterno del Barcellona che sta stupendo il mondo intero.

SULLA PARTITA – «La percezione interiore non è quella di essere la squadra migliore, piuttosto, abbiamo la sicurezza di poter battere chiunque Ho una certa versatilità per il ruolo? Sono disponibile a fare tutto ciò che l’allenatore mi chiede. De la Fuente? Padroneggia alla perfezione tutto ciò che non è visibile a voi, dietro le quinte»

SU YAMAL – «Se posso aiutarlo, anche solo per l’1%, ben venga. Ci sorprende tutti, sia in campo che fuori. È molto sicuro di sé. Finora, tutto è stato positivo. Gli succederanno anche cose brutte, e questo lo farà crescere come persona. Perché prende tutto con molta calma».

POSSIBILE BIS – «Cerco di prendere tutto con calma. Sono stato fortunato a vivere quei momenti. Spero che possiamo ripetere quello che abbiamo fatto l’anno scorso»