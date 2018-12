Nel corso della sfida salvezza Spal-Empoli, il difensore polacco Cionek ha ricevuto un rosso diretto dopo il fallo su La Gumina – VIDEO

Dopo soli 3 minuti dall’inizio del secondo tempo, la formazione di casa della Spal rimane in 10 uomini a causa dell’espulsione di Thiago Cionek. Il difensore brasiliano naturalizzato polacco si è infatti lanciato nella ricerca di prendere il pallone di La Gumina, proiettato verso la porta di Gomis, commettendo un brutto fallo nei suoi confronti. Come si evince dal video, Cionek va in scivolata e non prende il pallone, ma solamente le gambe dell’attaccante dell’Empoli. Secondo l’arbitro l’intervento è da rosso, senza alcun dubbio.