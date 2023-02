Spal, Tacopina: «De Rossi un esperimento che non ha funzionato»

Le parole di Joe Tacopina, presidente della Spal, dopo la scelta di esonerare Daniele De Rossi dal ruolo di allenatore

Joe Tacopina, nel corso della presentazione di Massimi Oddo come nuovo allenatore della Spal, è tornato anche su Daniele De Rossi.

PAROLE – «Stiamo attraversando un momento difficile e mi prendo interamente la responsabilità per quello che sta accadendo. Non è colpa di Lupo o De Rossi, ma solo mia. Ho fatto delle scelte sbagliate e nessun altro va incolpato. L’esperimento De Rossi non ha funzionato come speravo».