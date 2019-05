Spalletti, entro domani l’addio all’Inter: dove andrà la prossima stagione

Spalletti, entro la giornata di domani si consumerà l’addio all’Inter: dove andrà la prossima stagione il tecnico di Certaldo

L’addio tra l’Inter e Luciano Spalletti, in un certo senso, si è consumato ormai da tempo. Ma il passo ufficiale non è ancora arrivato: questione di 24-36 ore al massimo. Poi sarà Antonio Conte a prendere le redini della squadra e il tecnico di Certaldo potrà ritenersi dispensato. Già, ma con quale futuro?

Le possibilità di vederlo in panchina in Italia la prossima stagione rasentano lo zero, e anche all’estero per ora non viene segnalata alcuna pista concreta. L’ipotesi più accreditata, allora, è quella di un anno sabbatico per Spalletti, a busta paga dei nerazzurri con 4,5 milioni a stagione fino al 2021. Poi, nell’estate del prossimo anno, se ne riparlerà.