Spalletti a Dazn: «Sul rigore un errore grave, partita a due facce. McKennie simile a De Rossi, vi spiego»

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Genoa: le sue parole

Intervenuto nel corso del postpartita di Juventus Genoa, il tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, ha commentato così la vittoria ottenuta nel 31° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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PRESTAZIONE – «Io sono contento della prestazione che hanno fatto. Ci sono due facce: quella che ha messo a posto il risultato nel primo tempo. E nel secondo tempo la squadra è stata in balìa degli eventi. Nessuno ha sistemato la situazione e ha dato ordine al gioco. E se fanno gol su rigore diventa una partita messa in discussione che, per come l’abbiamo condotta nel primo tempo, era un errore grave».

MCKENNIE – «Ora ci sono queste nuove ricerche di non avere una posizione ben precisa. Abbiamo più sistemi tattici che si vanno a creare nella considerazione dello schema base. Io preferisco avere calciatori che sappiamo interpretare come per esempio Kalulu e Yildiz che durante la partita hanno delle loro letture. Queste danno dei vantaggi. Weston sa fare tutto, lo togli difficilmente dal campo. E’ molto simile a De Rossi quando lo allenavo alla Roma. Sa giocare anche attaccante, lo puoi mettere spalle alla porta. Io preferisco un po’ di calciatori che hanno un ruolo preciso e altri che possono interpretare posizioni differenti».