Spezia, Ellertsson: «Tutti uniti per restare in Serie A. Gotti ha fiducia in me»

L’attaccante dello Spezia Ellertsson ha parlato dell’adattamento in Italia e dell’obiettivo salvezza

Mikael Egill Ellertsson, attaccante classe 2002 dello Spezia, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato dell’obiettivo salvezza con la maglia bianconera.

SALVEZZA – «Spero di continuare così e giocare sempre di più, ma so che l’unico modo per avere più minutaggio in campo è quello di lavorare a testa bassa, lottare per la squadra e per i nostri tifosi: dobbiamo lottare tutti uniti per rimanere in Serie A».

GOTTI – «Sono ancora giovane e sto imparando, sono molto contento per la fiducia che ha riposto in me. È un mister esperto, che ci aiuta tanto e che sa sempre trovare le parole giuste per far dare il meglio a ognuno di noi».