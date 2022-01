Spezia, Erlic: «Abbiamo dato una scossa, non possiamo mollare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Martin Erlic, difensore dello Spezia, fa il punto sulla situazione del club ligure. Ecco le dichiarazioni del giovane centrale

Martin Erlic, difensore dello Spezia, ha concesso un’intervista ai microfoni de La Nazione.

DICHIARAZIONI – «Le ultime vittorie in trasferta ci hanno trasmesso molta fiducia ma il campionato è ancora molto lungo e non dobbiamo mai mollare. Adesso abbiamo dato una scossa ma non ci dobbiamo rilassare e resteremo concentrati. La scossa è arrivata dopo la Coppa Italia: i tifosi avevano ragione a chiedere una squadra che dia tutto in campo e le loro richieste sono state recepite. Si è vista la nostra crescita, ora la squadra sa ciò che vuole. Abbiamo parlato tanto fra di noi».