Spezia, Macia: «Kiwior? Ora i giocatori vedono che dallo Spezia si può andare all’Arsenal»

Eduardo Macia, direttore tecnico dello Spezia, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Salvatore Esposito

PAROLE – «Per Kiwior c’è la percentuale di futura rivendita, ma è riservata. Io ho avuto la fortuna di lavorare otto anni in Premier. L’Arsenal è tra le 10 squadre più importanti al mondo, come gestione. L’Arsenal può vendere a nove squadre, al City, al Bayern… e in quella possibilità ci siamo noi pronti a prenderne un pezzettino. Ora il futuro è nelle mani di Jakub, la squadra è orgogliosa di questa situazione, tutti erano felici e motivati, perché ora vedono che dallo Spezia si può andare all’Arsenal e non c’è bisogno del passaggio intermedio. Se danno tutti in campo l’opportunità arriva. È un messaggio per i nostri e per chi vuole venire. Lo dico ai miei colleghi: venite al Picco. Noi dobbiamo anche far vedere che qui ci sono calciatori bravi e quelli bravi non sono solo a San Siro o all’Olimpico. È una cosa bella anche per la città e per la nostra tifoseria».