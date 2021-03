Spezia, Maggiore: «Grande partita. Ma quanta sofferenza»

L’autore del secondo gol dello Spezia Giulio Maggiore commenta la vittoria dei liguri contro il Cagliari. «Vittoria fondamentale»

Spezia-Cagliari è stata sicuramente una bellissima partita ma sofferta da entrambe le squadre. È dello stesso avviso anche Giulio Maggiore, centrocampista della compagine di Vincenzo Italiano, autore del 2-0. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine del match.

«Ho sofferto fuori, sembra che il tempo non passi mai. Abbiamo fatto una grande gara, forse dovevamo chiuderla prima e fare qualche gol in più. Spiace soffrire come oggi nel finale ma sappiamo che ci sarà da soffrire fino all’ultima partita».