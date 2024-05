Spezia Palermo: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Picco andrà in scena la sfida di Serie B tra Spezia e Palermo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Picco andrà in scena la sfida di Serie B tra Spezia e Palermo. In palio punti pesantissimi tra le due squadra. Per i liguri in palio ancora la salvezza e un successo sarebbe una boccata d’ossigeno. Per i rosanero è un rialzarsi dopo la sconfitta interna contro la Reggiana. Mignani non ha ancora vinto dal suo arrivo e vuole provare a migliorare la sua posizione in classifica in vista dei playoff. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolau; Elia, Bandinelli, S. Esposito, Nagy, Vignali; Di Serio, Falcinelli. All. D’Angelo

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Ceccaroni; Buttaro, Henderson, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Soleri. All. Mignani

Spezia-Palermo: orario e dove vederla

Spezia-Palermo gara delle ore 15:00 del mercoledì, che proseguirà la trentaseiesima giornata della Serie A, la diciassettesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky Sport (253). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go.