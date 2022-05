Spezia, ricorso per la squalifica di Provedel: c’è un precedente

Lo Spezia è pronto a fare ricorso per la squalifica per bestemmia del suo portiere, Provedel. I legali dei liguri hanno un precedente

Lo Spezia farà reclamo contro la squalifica del portiere Ivan Provedel che il giudice sportivo ha inflitto per aver proferito “un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio”, durante la partita conto la Lazio.

I legali del club ligure hanno trovato un precedente dello scorso novembre che aveva riguardato il calciatore del Sassuolo Davide Frattesi. Anche in quel caso, come in quello che riguarda il portiere dello Spezia, non esisteva registrazione audio della presunta blasfemia.