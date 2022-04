Spezia, riecco Maggiore: con la Lazio verso la convocazione

Lo Spezia di Thiago Motta è sceso in campo quest’oggi per una seduta di allenamento in vista della Lazio: c’era anche Maggiore

«Nuova seduta sul terreno di Follo per i ragazzi di mister Thiago Motta in vista del match di sabato sera contro la Lazio.

Attivazioni tecniche, sviluppi offensivi, lavoro tattico e partitella finale per Maggiore e compagni; lavoro differenziato per Sala, terapie per Colley.

Domani in programma una nuova seduta a Follo».