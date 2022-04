Spezia Venezia 1-0, il vice Bertolini: «Avrei rosicato per il pareggio...»

Spezia Venezia 1-0, il vice Bertolini: «Avrei rosicato anche per il pareggio. Abbiamo fatto la prestazione, ma gli episodi decidono»

Il vice allenatore del Venezia Alberto Bertolini ha parlato ai microfoni di DAZN in seguito alla pesante sconfitta del Picco contro lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni.

BERTOLINI – «Avrei rosicato anche per il pareggio. Siam venuti qui provando a giocare a calcio, e ci eravamo riusciti. Siamo mancati negli ultimi 16 metri e non abbiamo sbloccato la partita. In una situazione di equilibrio, all’ultimo minuto una sbavatura – e ci succede troppo spesso – ha compromesso la partita. Dobbiamo guardare avanti e basarci sulla prestazione. Abbiamo provato a mettere idee e qualità. Purtroppo gli episodi decidono le partite. L’assenza di Henry ha pesato. È il nostro attaccante principale e la sua assenza è un handicap per noi. Comunque abbiamo creato, anche se abbiamo calciato in porta meno di quello che avremmo dovuto. Le chance di restare in A cambiano di una partita. Veniamo da un periodo dove non facciamo punti. Dobbiamo invertire la rotta. Non sappiamo darci una spiegazione a una sconfitta del genere».