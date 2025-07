Spinazzola dopo la sconfitta: «Napoli, dobbiamo migliorare su quell'aspetto. Su Conte...» - Calcio News 24

Leonardo Spinazzola commenta così la sconfitta del Napoli contro l’Arezzo, testimoniando la preparazione attuale

Dopo la sorprendente sconfitta per 2-0 del Napoli contro l’Arezzo nella prima amichevole stagionale, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, analizzando la prestazione e il momento attuale della squadra partenopea. Pur trattandosi di una partita amichevole, il risultato ha lasciato l’amaro in bocca, anche se non è stato motivo di allarme per il laterale azzurro.

«Il risultato non è quello che volevamo – ha spiegato Spinazzola – ma è pur sempre una partita di preparazione. Potevamo sicuramente fare meglio». Il difensore ha sottolineato che la squadra è ancora nei primi giorni di ritiro, con appena sei giorni di lavoro intenso sulle gambe, mentre l’Arezzo si è presentato in condizioni fisiche più avanzate, aspetto che si è riflesso in campo.

Spinazzola, uno dei nuovi volti del Napoli, ha evidenziato come ci sia ancora molto da fare sia sul piano atletico che tattico. «Dobbiamo ancora lavorare tanto e trovare i giusti equilibri con i nuovi compagni. L’aspetto positivo è che abbiamo messo in campo alcune delle richieste del mister. Domani, con più lucidità, analizzeremo tutto con calma».

Dal punto di vista fisico, l’ex Roma ha ammesso di dover recuperare condizione: «Durante l’estate siamo stati molto fermi, quindi dobbiamo ancora spingere. Il ritiro serve proprio a questo».

Curioso anche un aneddoto raccontato dallo stesso Spinazzola: durante l’incontro con alcuni tifosi, è stato simpaticamente definito un “difensore non difensore”, a conferma della sua attitudine offensiva pur partendo da una posizione arretrata. Il suo contributo in fase avanzata, infatti, è un elemento chiave del suo gioco.

Infine, quando gli è stato chiesto quanti assist si pone come obiettivo per la stagione, Spinazzola ha risposto con determinazione: «Spero il più possibile, ma soprattutto spero che ogni assist serva per portare a casa i tre punti».

In questa nuova avventura a Napoli, Spinazzola si prepara a essere un elemento importante sulla fascia, con l’obiettivo di unire qualità, esperienza e spinta offensiva, in una stagione che promette grandi sfide.