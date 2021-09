Stadi, ok al pubblico al 75%. Rimarrà l’obbligo della mascherina

Il prossimo DPCM dovrebbe portare all’aumento del pubblico all’interno degli stadi. Le ultimissime sulla situazione

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il prossimo DPCM del Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare l’aumento della percentuale di pubblico all’interno degli stadi per eventi all’aperto. Dall’attuale 50% si passerebbe così al 75%, con la possibilità di usufruire di questa situazione già per le gare di Nations League del 6 e 10 ottobre.

Rinnovato inoltre l’obbligo di indossare la mascherina, visto che il CTS vuole evitare qualsiasi possibilità di rialzo della curva dei contagi.