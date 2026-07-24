Staff Italia, quali saranno i collaboratori di Pirlo in Nazionale. Il Maestro chiama i suoi fedelissimi

Staff Italia, ecco i nomi dei collaboratori di Andrea Pirlo in Nazionale. Spazio ai fedelissimi, tutti i dettagli

Svolta definitiva per il futuro della panchina azzurra. Dopo il no incassato da Pep Guardiola, la direzione tecnica guidata da Paolo Maldini e Leonardo ha sciolto le riserve: il prossimo ct dell’Italia sarà Andrea Pirlo. La scelta è caduta sul campione del mondo del 2006, a cui la Federazione intende affidare un progetto a lungo termine di profonda rifondazione. L’obiettivo prioritario sarà quello di guidare la selezione verso la qualificazione agli Europei del 2028 prima e successivamente ai Mondiali del 2030, appuntamento irrinunciabile dopo tre edizioni consecutive in cui gli azzurri sono rimasti a guardare.

Risoluzione con lo United FC e cifre dell’accordo

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore lombardo è pronto a risolvere nelle prossime ore il proprio vincolo contrattuale con lo United FC, club di Dubai con cui ha appena conquistato la promozione. Subito dopo lo svincolo burocratico, l’ex regista apporrà la firma sul contratto che lo legherà alla Nazionale fino al 2030.

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Per quanto riguarda i dettagli economici dell’intesa, Andrea Pirlo firmerà un quadriennale con stipendio di non oltre 1,5 milioni di euro a stagione, testimoniando una totale convergenza sulle linee guida tracciate dai vertici federali.

Lo staff tecnico: Baronio vice e le novità Bertelli e Savorani

In attesa dell’ufficialità, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla composizione dello staff tecnico, all’interno del quale il nuovo CT punterà forte sui propri fedelissimi:

Roberto Baronio : Sarà il vice di Andrea Pirlo , confermando un sodalizio tattico già collaudato nelle esperienze sulle panchine di Fatih Karagümrük, Sampdoria e United FC (mentre alla Juventus aveva ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico).

: Sarà il , confermando un sodalizio tattico già collaudato nelle esperienze sulle panchine di Fatih Karagümrük, Sampdoria e United FC (mentre alla Juventus aveva ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico). Paolo Bertelli : Già preparatore atletico di Pirlo alla Juventus, alla Sampdoria e in Turchia. Dal 4 luglio è coordinatore dell’Area Performance del Genoa, ma dovrebbe mantenere il doppio incarico per gestire la preparazione fisica degli azzurri.

: Già di Pirlo alla Juventus, alla Sampdoria e in Turchia. Dal 4 luglio è coordinatore dell’Area Performance del Genoa, ma dovrebbe mantenere il doppio incarico per gestire la preparazione fisica degli azzurri. Marco Savorani: Rappresenta il nome in pole position per il ruolo di preparatore dei portieri, profilo d’esperienza per completare il quadro dei collaboratori.

Una nuova era per il calcio azzurro

La nomina di Pirlo segna l’avvio formale della nuova era promossa da Maldini e Leonardo. Un piano ambizioso, fondato su idee tattiche moderne e sulla continuità di rendimento, con la missione di riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale nei prossimi appuntamenti internazionali.