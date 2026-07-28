Staff Italia, chi sarà al fianco di Roberto Mancini? Spuntano due sorprese con il nuovo ct. La lista completa

Staff Italia, ecco i nomi che affiancheranno Roberto Mancini nella nuova avventura sulla panchina della Nazionale

Con il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana e l’insediamento di Claudio Ranieri nel ruolo di Direttore Tecnico, prende forma la nuova struttura organizzativa della selezione azzurra. In vista dell’avvio ufficiale del nuovo corso federale, emergono i primi dettagli concreti sulla composizione dello staff tecnico che affiancherà il commissario tecnico. Tra i profili destinati a comporre la squadra di lavoro figurano nomi di grande rilevanza per il calcio italiano: Leonardo Bonucci, Massimo Maccarone, Marco Roccati e Antonio Gagliardi dovrebbero infatti entrare a far parte dei quadri azzurri.

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Il ritorno di Bonucci e l’innesto di Maccarone

L’eventuale inserimento di Leonardo Bonucci rappresenta una scelta di forte impatto carismatico. L’ex difensore e capitano della Nazionale, tra i protagonisti del trionfo europeo under-Mancini, porterebbe nello spogliatoio la propria profonda esperienza internazionale e un indiscutibile senso di appartenenza alla maglia azzurra. Il suo apporto sarà fondamentale nel fare da ponte tra la guida tecnica e il gruppo dei calciatori.

Accanto a lui, nel ruolo di collaboratore per la fase offensiva, appare vicina la figura di Massimo Maccarone. L’ex attaccante, forte di una solida carriera da centravanti in Serie A e all’estero, metterà le proprie competenze specifiche a disposizione del reparto avanzato, fornendo indicazioni preziose per lo sviluppo dei movimenti d’attacco.

Preparazione dei portieri e analisi tattica: Roccati e Gagliardi

Il quadro dei collaboratori si completa con due profili altamente specializzati nell’ambito metodologico. Per quanto riguarda la gestione dei numeri uno azzurri, la scelta dovrebbe ricadere su Marco Roccati, preparatore dalla comprovata professionalità ed esperto conoscitore delle dinamiche federali.

Un ruolo chiave nello scacchiere di Mancini sarà poi affidato ad Antonio Gagliardi. Ritenuto uno dei match analyst più stimati nel panorama contemporaneo, Gagliardi vanta una lunga e proficua collaborazione con la FIGC. La sua figura si rivelerà centrale nello studio tattico degli avversari, nell’analisi dei dati e nella pianificazione delle strategie di gara.

Un gruppo di lavoro sinergico per il rilancio azzurro

La composizione del nuovo gruppo di lavoro evidenzia la volontà di coniugare carisma, esperienza di campo e competenze analitiche all’avanguardia. Insieme alla supervisione istituzionale di Claudio Ranieri, l’ipotesi di strutturare uno staff di alto livello con Bonucci, Maccarone, Roccati e Gagliardi delinea la chiara intenzione di fornire a Roberto Mancini ogni strumento utile per rilanciare le ambizioni della selezione azzurra.