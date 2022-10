Stasera Arsenal-Psv: spettacolo in Europa League

Stasera andrà in scena il recupero di Europa League tra Arsenal e Psv. Una sfida che vale tanto per entrambe le squadre

Con fischio d’inizio alle ore 19, stasera a Londra si annuncia un grande spettacolo per Arsenal-Psv, match di Europa League che era stato rinviato in seguito al lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta. Le due squadre non dovrebbero avere problemi di qualificazione: i Gunners viaggiano a punteggio pieno, gli olandesi hanno raccolto due vittorie e un pareggio e anche in questa competizione – con 11 reti in 3 incontri – si confermano quella macchina da gol che li rende l’attacco più esplosivo dell’Eredivisie.

Un’analisi molto interessante del momento della formazione guidata da Ruud Van Nistelrooj l’ha proposta Guus Peters su De Volkskrant, individuando i 3 miglioramenti effettuati dalla squadra dopo che lo stesso allenatore aveva definito «il punto più basso» la netta sconfitta per 3-0 patita sul campo del Cambuur all’inizio di ottobre. Da quel momento, il Psv ha sterzato in:



1 – I terzini devono prima difendere. Con la sua spinta offensiva, Philipp Max costituisce un’arma in più nel gioco offensivo del PSV. Ma il rovescio della medaglia è che si creano ampi spazi nella difesa del PSV quando l’ex attaccante si spinge in avanti. Perciò, nelle ultime settimane, Max e anche l’opposto Meuwe hanno pensato prima al suo incarico difensivo e rimane maggiormente nella posizione di competenza.



2 – Il garante dell’equilibrio Gutiérrez è tornato. Il centrocampista messicano ha riconquistato il posto da titolare. E nell’ultima gara con l’Utrecht i suoi interventi sono stati salutati da applausi a scene aperta dal pubblico. Gutiérrez possiede qualità di recupero palla che

mancano agli altri centrocampisti Sangaré, Veerman, Xavi e Til: di conseguenza, è insostituibile.



3 – L’assetto difensivo è stabile. Straordinario in avanti, ma spesso distratto dietro. Sembrava questa la caratteristica principale del Psv, fino a quando dopo il giorno nero di Cambuur Van Bistelrooj ha optaro per una linea a 4 stabile, composta da Mwene, Ramalho, Obispo e Max. Il PSV ha subito due gol nelle ultime quattro partite (in media 0,5 gol a partita). Quando gli è stato chiesto se la retroguardia potrà resistere anche all’Arsenal, leader della Premier League, Ruud ha risposto: «È una sfida meravigliosa e un grande test». Stasera ci sarà la risposta e non sarà indifferente sul proseguimento della stagione, oltre che sulle sorti del girone.