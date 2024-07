Stati Uniti, il rifiuto di Jesse Marsch: «Con il Canada sono felice»

Netto rifiuto di Jesse Marsch, ct del Canada, ad allenare gli Stati Uniti dopo l’esonero di Berhalter: le sue parole

Jesse Marsch, ct del Canada che questa notte sogna il terzo posto in Copa America contro l’Uruguay, ha negato le voci che lo vedevano come nuovo ct degli Stati Uniti dopo l’esonero di Berhalter. Di seguito le sue parole del tecnico statunitense..

«Non lascerò questo lavoro. Non ho alcun interesse per il lavoro negli Stati Uniti. E ad essere onesti, a meno che non ci sia un grande cambiamento nell’organizzazione, non credo che avrò mai alcun interesse per quel lavoro (il ruolo di c.t. degli USA, ndr) in futuro. Quindi sono davvero felice qui, non potrei esserlo di più in termini di come è lavorare con i leader di questa organizzazione e di come è lavorare con questa squadra».