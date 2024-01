STATS – Inter, Juve e Milan, la storia dice vittoria: i precedenti dell’ultima giornata d’andata

Tutti i numeri e le statistiche sulla prossima giornata di Serie A che vedrà protagoniste Inter, Juve e Milan

Ci avviciniamo un po’ distratti dalla Coppa Italia all’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Ecco cosa dicono i precedenti gara per gara di un turno che inizia venerdì sera e va a concludersi domenica alle ore 20.45.

BOLOGNA-GENOA – Sono 22 le vittorie dei rossoblu di casa e solo 6 quelle di chi indossa gli stessi colori e gioca in trasferta. Attenzione, però, al rilevante numero di pareggi: 19. Compreso l’ultimo appuntamento di 2 campionati fa, terminato 2-2.

INTER-VERONA – A vedere il passato, è la gara ideale affinché i nerazzurri si laureino campioni d’inverno. L’Inter ha vinto 21 volte; la divisione della posta c’è stata in 11 circostanze; il Verona non ha vinto mai a San Siro. Risultato più netto, il 4-0 del 1979: doppietta di Altobelli, gol di Scanziani e Muraro. Stupirebbe qualcuno se Simone Inzaghi facesse meglio?

FROSINONE-MONZA – Una pagina bianca: nessun incontro nella massima categoria, Di Francesco e Palladino hanno l’occasione per farsi ricordare nel tempo.

LECCE-CAGLIARI – Dati contraddittori. I salentini hanno vinto 5 volte su 9, ma è dal 2008 che non ottengono i 3 punti contro i sardi.

SASSUOLO-FIORENTINA – Si annuncia una sfida all’insegna di un grandissimo equilibrio. La storia, iniziata nel decennio scorso, parla di 3 successi emiliani, altrettanti pareggi e 4 affermazioni viola. Insomma, quel che si diceva un tempo quando si giocava al Totocalcio: una partita da tripla.

EMPOLI-MILAN – Anche in questo caso c’è una situazione curiosa. L’Empoli non è mai riuscito a sconfiggere il Diavolo al Castellani. Però, in quasi metà delle volte, 7 su 15, un pareggio l’ha strappato. Un risultato che suonerebbe a condanna di Pioli, ancor più dopo il rilancio nell’ultima settimana tra campionato e Coppa Italia.

TORINO-NAPOLI – Equilibrio diffuso nel tempo: 24 vittorie granata, 24 pareggi, 21 successi azzurri. Nei primi due casi, c’è la possibilità di diventare il risultato più frequente. Mazzarri è un ex ben voluto, ma non sarà così ben disposto a far sì che avvenga.

UDINESE-LAZIO – La Lazio ha un’ottima tradizione, rafforzata da ciò che è successo negli ultimi anni. I bianconeri non riescono a superarla dall’aprile del 2013, un tempo non banale.

SALERNITANA-JUVENTUS – Negli anni più recenti la Signora non ha avuto problemi a infilare due successi, entrambi con Allegri. Un’inversione di tendenza, tenendo conto che in precedenza si era registrato un pareggio e una sconfitta.

ROMA-ATALANTA – Giallorossi con un ottimo score, ma nell’ultimo periodo hanno centrato il successo solo una volta su 9. L’hanno fatto con Mourinho, il che induce a un certo ottimismo.