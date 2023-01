STATS – Bundesliga, il Bayern riparte con un pareggio

Il Bayern Monaco è tornato in campo in Bundesliga con un pareggio per 1-1 contro il Red Bull Lipsia. I dettagli

Con il +4 in classifica conquistato prima della pausa del Qatar e senza neanche dannarsi troppo l’anima, il Bayern può anche permettersi di non accelerare troppo in Bundesliga. Può pertanto accogliere con un mezzo sorriso l’1-1 guadagnato in trasferta con il RB Lipsia. Sulla Bild il racconto della partita dice che i bavaresi «hanno effettuato pochi tiri ma molto pericolosi nel primo tempo e dopo che Gnabry ha colpito il palo all’ottavo minuto sono passati meritatamente in vantaggio con Choupo-Moting al ’37».

Le statistiche dei primi 45 minuti traducono questa superiorità soprattutto nel possesso palla, con il 63%. Una percentuale calata nella ripresa al 55% e non concretizzata nel numero dei tiri, che al termine dei 90 minuti ha visto i padroni di casa primeggiare di poco: 10-8. Tutto ciò nonostante, prosegue la Bild, i giocatori del Lipsia siano «rimasti inizialmente passivi, ma poi hanno segnato il pareggio più o meno dal nulla con Halstenberg al ’52. Il gol ha poi ravvivato la partita per i Red Bulls, che hanno creato più gioco nel secondo tempo, motivo per cui alla fine il pareggio va bene. In ogni caso nessuna squadra ha voluto rischiare troppo nella fase finale». Il Lipsia rimane a 6 punti di distanza dal Bayern, che ha superato un ostacolo tra i più insidiosi del suo cammino.