STATS – Liga, decidono i calci d’angolo nel finale: Real Madrid e Girona appaiati in testa

Tutti i numeri e le statistiche sull’ultimo turno di Liga che ha visto il Real Madrid agganciare il Girona

L’ultima giornata del 2023 della Liga ha portato all’aggancio della testa della classifica da parte del Real Madrid. Il Girona abbandona la posizione solitaria sulla vetta e deve accontentarsi della coabitazione con i blancos. Ma se all’allenatore Michel avessero detto a inizio torneo che si sarebbe trovato a trascorrere le vacanze di Natale appaiato ad Ancelotti, è più che probabile che avrebbe pensato a un crollo della squadra della capitale piuttosto che alla promozione a nuova grande di quella che guida ricevendo fior di complimenti.

La nuova gerarchia si è decisa nei finali di gara e, peraltro, anche la terza – il Barcellona di Xavi a -7 – ha conquistato 3 punti avendo ragione dell’Almeria solo a 7 minuti dal novantesimo con l’acuto di Sergi Roberto. Il Girona è sceso in campo a Siviglia ed è andato al riposo in vantaggio di una rete, frutto del rigore accordato per fallo su Savio e trasformato con grande freddezza da Dovbyk. A 2 minuti dal termine, in uno degli ultimi assalti, il Betis ha raggiunto il pari su una mischia da calcio d’angolo: l’ex Fiorentina German Pezzella ha trovato il tiro decisivo andando con impeto su un pallone e colpendo di punta per anticipare un avversario. Risultato giusto, i padroni di casa hanno prodotto un grande sforzo offensivo, come testimoniano i 13 tiri contro 5 della ripresa.

Il Real ha approfittato del mezzo falso e non ha fallito il ricongiungimento, ma sul campo dell’Alaves ha vissuto una serata complicata. In 10 uomini dal nono minuto della ripresa per il rosso ricevuto da Nacho Fernandez, è riuscito a raggiungere la vittoria al secondo minuto di recupero con Lucas, anche lui in seguito a un corner, sfruttato con un colpo di testa. Ancelotti è stato costretto a riposizionare Tchaoumeni come centrale e, verosimilmente, questa soluzione d’emergenza andrà a riproporsi anche alla ripresa nel 2023, quando al Bernabeu arriverà il Maiorca. Come ha scritto Luis Nieto su As, «Curiosamente, l’inferiorità ha reso il Real Madrid consapevole dell’importanza del match e ha determinato un notevole miglioramento, grazie alla crescita del possesso palla e alla maggiore partecipazione al gioco di Bellingham». In effetti, senza un uomo, il Real ha fatto meglio in tutte le voci statistiche, anche se gli Expected Goals finali – 0.47 a 0.66 – avrebbero anche potuto determinare un pareggio.