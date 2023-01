STATS – Manchester City Tottenham 4-2, Guardiola ribalta Conte

Non capita spesso di assistere a una gara totalmente dai due volti come Manchester City-Tottenham.

All’intervallo i Citizens erano sotto di 2 reti, frutto di 3 minuti perfetti degli Spurs poco prima del riposo. Guardiola non si è spaventato – o forse sì, ma non è dato saperlo -, non ha effettuato correttivi nell’undici di partenza e i suoi non l’hanno tradito. Nella ripresa, dal 6° minuto al 18° hanno segnato 3 reti e poi hanno messo con Mahrez il sigillo definitivo al 90°.

Una prestazione importante, di quelle che possono lasciare il segno in chi ne è autore e in chi la subisce. E che per il City vale molto perché consente di avvicinare l’Arsenal a -5 (però i Gunners hanno una gara in meno), mentre per Conte è oggettivamente un secondo ridimensionamento in pochi giorni dopo quello rimediato in casa con i cugini capoclassifica.

Sotto il profilo del volume di gioco, cosa è cambiato tra primo e secondo tempo in Manchester City-Tottenham? C’è qualcosa che giustifica il passare dallo 0-2 al 4-2?

POSSESSO PALLA – Non è stato esasperato come in altri contesti da parte degli uomini di Guardiola. Sempre egemone, nella ripresa è sceso dal 61 al 56%: più efficacia, quindi, rispetto a quel gioco rotondo ma talvolta meno incisivo di quel che si dovrebbe o potrebbe.