STATS – Milan-Inter 0-3, i numeri della finale

Milan-Inter 0-3, i numeri della finale di Supercoppa Italiana che ha visto i nerazzurri trionfare nel derby con i rossoneri

Nella netta vittoria dell’Inter a Riyad spiccano alcuni numeri, oltre naturalmente a quelli del punteggio che sono inequivocabili.



65% – Il possesso palla del Milan è stato preponderante, come spesso succede quando una squadra si trova in svantaggio molto presto e deve cercare di organizzare la rimonta. Ma non ha prodotto molto, come si vede anche dal numero dei tiri: 14 a 12 per i rossoneri, che però hanno punto molto poco, soprattutto nel primo tempo quando più c’era bisogno di un’immediata risposta.



6 – Sono le conclusioni nello specchio della porta dell’Inter, esattamente il doppio di quelle dei cugini. Non misurabile poi è la bellezza degli exploit dei 3 marcatori: Dimarco, Dzeko e Martinez, ognuno a suo modo, è stato impeccabile nel vedere la porta.



24 – Numero spropositato dei falli dell’Inter in relazione ai 14 del Milan. Un segno di determinazione maggiore, apparso evidente nella ripresa dove per lunghi tratti i rossoneri non sono proprio riusciti a organizzare il gioco, finendone soffocati