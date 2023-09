STATS – Real Madrid, City, Bayern, Feyenoord: le squadre coerenti con il campionato e quelle no

Tutti i numeri e le statistiche delle squadre dopo la prima giornata della fase a gironi di Champions League

Quando inizia la Champions League, ci si interroga sempre sul rapporto che la competizione internazionale va a stabilire con i campionati. Andiamo a vedere se i risultati maturati nel primo turno hanno un legame più o meno forte con quanto si è finora visto nei tornei nazionali.

SERIE A – Il Napoli è l’unica che ha vinto tra le italiane, nonostante in campionato avesse raccolto 1 punto nelle ultime 2 giornate. L’Inter in Spagna si è dimenticata il derby vinto con una prova opaca; il Milan se l’è ricordato anche se col Newcastle ha dato segni di risveglio non sufficienti per vincere; la Lazio è passata da Provedel bucato 3 volte da Vlahovic e Chiesa a Provedel goleador con l’Atletico Madrid…

LIGA – Real Madrid e Barcellona non sanno far altro che vincere, in Europa come in patria, e Bellingham è la linea di continuità per Ancelotti. Per Simeone è un periodo così così. Il Siviglia non è andato oltre l’1-1 col Lens, ma in campionato è in piena zona retrocessione.

PREMIER LEAGUE – Per Manchester City e Arsenal vale il discorso delle big spagnole, la coerenza di comportamento è il loro forte. United e Newcastle, malinconicamente in basso con soli 6 punti, hanno perso a Monaco e pareggiato a stento a Milano. Come dire: l’Inghilterra è lo specchio di cosa succede altrove.

BUNDESLIGA – Il Bayern batte i Red Devils ed è primo in Bundesliga, nonostante il pareggio di venerdì scorso. Il Lipsia è a un solo punto e ha esordito in Europa vincendo in Svizzera. Borussia Dortmund e Union Berlino confermano le difficoltà in Bundes uscendo sconfitti dal Parco dei Principi e dal Bernabeu.

LIGUE 1 – Il Psg riscatta il rovescio patito in casa col Nizza scattando bene dai blocchi di partenza in Europa. Il Lens, drammaticamente ultimo in classifica, fa 1-1 a Siviglia nella sfida tra squadre in crisi.

EREDIVISIE – Il Psv prende 4 gol dall’Arsenal, prima sconfitta stagionale da assorbire con un calendario favorevole in campionato che può incrementare il primato. Il Feyenoord arrivava all’incontro con il Celtic da 17 gol nelle ultime 3 gare e ha regolato gli scozzesi 2-0, ottima base di partenza per fare bene nel girone.