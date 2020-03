Stop agli allenamenti? Ecco la dieta dei giocatori dell’Inter – FOTO

Il Coronavirus ha stoppato gli allenamenti di tutte le squadre di Serie A: ma i giocatori sono tenuti a rimanere in forma anche a casa

I giocatori dell’Inter sono in quarantena dopo la notizia della positività al Coronavirus di Rugani. Stop agli allenamenti e stop alla vita nel centro sportivo di Appiano Gentile fino a nuove comunicazioni.

Ma per gli uomini di Conte non si ferma il “lavoro” a casa. Come testimonia la storia pubblicata da Nicolò Barella su Instagram, Matteo Pincella (nutrizionista dell’Inter) ha stilato un piano specifico di nutrizione, che ogni giocatore è tenuto a rispettare. Il cibo gli viene cucinato, confezionato e portato a casa secondo le esigenze di tutti i calciatori. E guai a sgarrare.