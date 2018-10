L’Inter cerca un nuovo centrocampista. I nerazzurri hanno messo nel mirino Luka Modric e anche a Ivan Sunjic, l’erede del croato del Real

Doppio obiettivo in salsa croata per l’Inter. I nerazzurri potrebbero allargare la colonia slava e dopo Perisic, Brozovic e Vrsaljko potrebbero ingaggiare uno o due centrocampisti croati. Il primo obiettivo per gennaio, nonostante le smentite di Piero Ausilio, rimane Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid è triste a Madrid, non ha un buon rapporto con Lopetegui e potrebbe chiedere la cessione. Difficile però accontentare le richieste del Real che non lascerà andare gratis, come vorrebbe l’Inter, il suo campione.

Modric potrebbe vincere il Pallone d’Oro e questo potrebbe non essere un aiuto per l’Inter. I nerazzurri seguono anche un altro centrocampista: Ivan Sunjic. Il calciatore, classe ’96, di proprietà della Dinamo Zagabria, è considerato l’erede di Luka. Il centrocampista ha un costo decisamente inferiore rispetto al suo più famoso connazionale, è più giovane ma ha anche meno esperienza internazionale. L’Inter potrebbe affondare il colpo per entrambi, assicurandosi così presente e futuro ma il primo obiettivo rimane Modric. Tra lui e il Real c’è il grande freddo ma non sarà semplice per i nerazzurri convincere Florentino Perez. Servirà uno sforzo da parte di Suning.