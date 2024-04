Superclasico meraviglioso: River-Boca 2-3, super Cavani

Spettacolo in Copa Libertadores nel Superclasico tra River Plate e Boca Juniors: Cavani decisivo nella vittoria dei Xeneises

Per i quarti di finale di Copa Libertadores si è giocato un River-Boca tra i più belli degli ultimi anni. Teatro dell’evento lo stadio di Cordoba, tifoserie presenti in egual misura e gara splendida. Vantaggio del River con Borja e pareggio del Boca sul finire del primo tempo.

Nella ripresa il Var annulla un gol al River perché la palla non è entrata del tutto. Quindi, sale in cattedra Cavani: suo il gol dell’1-2 di testa e suo il tiro respinto da Armani sul quale si avventa ancora Merentiel per l’1-3. All’ultimo assalto, Paulo Diaz ha firmato il definitivo 2-3.