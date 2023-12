Supercoppa: i dubbi delle italiane sulla Supercoppa Italiana

Cresce il malcontento in casa delle quattro finaliste di Supercoppa Italiana in Arabia: non convince la logistica

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle quattro finaliste della prossima Supercoppa Italiana. Per tutte e quattro le squadre, Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, cresce il malumore e stanno iniziando i primi ripensamenti sulla scelta di andare a disputarla in Arabia Saudita.

Uno dei motivi è legato alla logistica della trasferta. A cominciare dallo stadio dell’Al-Shabab, individuato per le semifinali, che non è adeguato: con appena 16mila posti e in Italia sarebbe comparabile a un impianto di Lega Pro. Lo stadio della finale, dell’Al-Nassr, di dimensioni maggiori, invece sarà di appannaggio per la Supercoppa Spagnola già dalle seminifinali. Anche individuare i campi di allenamento è difficile: quelli individuati dell’Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Shabab, Al-Riyadh non hanno tutti lo stesso standard di qualità per quanto riguarda i manti erbosi e sono parecchio distanti dalle strutture ricettive. Infine i calendari, che costringeranno le tre squadre ancora impegnate a giocare in Champions League a dover recuperare il turno di campionato in prossimità dell’impegno europeo.