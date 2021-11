Supercoppa Primavera, sarà derby Empoli-Fiorentina: le ultime

Supercoppa Primavera, quest’anno sarà derby toscano tra l’Empoli campione d’Italia e la Fiorentina, vincitrice della Coppa Italia

Ufficializzate data e luogo della Supercoppa Primavera 2021. A sfidarsi saranno l’Empoli, vincitrice del campionato Primavera 1 la scorsa stagione, e la Fiorentina, che ha sollevato al cielo la Coppa Italia Primavera. Come annunciato dalla Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale, la gara si disputerà giovedì 9 dicembre alle ore 17:00 allo Stadio Castellani di Empoli. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.

REGOLAMENTO – Il match sarà ovviamente una gara secca di 90 minuti. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari e, nel caso, ai calci di rigore. Così come in campionato, anche qui i giocatori impiegati dovranno essere nati del 2003, con l’impiego di massimo cinque fuori quota del 2002. Per le sostituzione vige anche qui la regola dei 5 cambi da effettuare in tre slot. I due allenatori potranno avere a disposizione un massimo di 23 calciatori.