Superlega, presentato a UEFA e FIFA il progetto Unify

Riecco la Superlega. Con un comunicato A22 ha presentato a FIFA e UEFA il suo progetto di Unify League, una nuova competizione a livello europeo, che si presenta a qualificazione, su titolo meritocratico e che non andrebbe ad incidere con il calendario attuale. Di seguito il comunicato.

📣NEWS: Today, we submitted our proposal for official recognition of a new European competition to UEFA and FIFA: introducing the Unify League, with modified qualification system based on domestic league performance.https://t.co/M72nhYtJ2o

