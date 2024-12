Superlega, la A22 continua a lavorare: 60 squadre hanno dato l’ok per partecipare?

La Superlega continua a lavorare sul proprio progetto: tanti dubbi ancora, ma sarebbero arrivati i primi sì delle squadre: almeno 60 i club interessati

Come riportato da Mundo Deportivo, la A22, società che controlla la Superlega, è attivamente al lavoro per far partire il progetto concorrente alle competizioni UEFA e alle leghe nazionali. La società avrebbe infatti contattato un centinaio di club in tutta Europa, ricevendo già 60 risposte positive.

Rispetto al progetto originale, ci sono molte novità: tre livelli di competizione – Star, Gold e Blue League – con 16 squadre al primo, 16 al secondo e 32 al terzo. Pronti anche a cambiare i criteri di partecipazione, con il quotidiano spagnolo che fa l’esempio del Bayer Leverkusen, che vincendo la Bundesliga accederebbe subito alla Star League. Ma ci sono ancora molti dubbi, come il numero di partite, la data di partenza del progetto, la piattaforma che lo dovrà trasmettere e infine anche i numerosi no di top club come PSG e Manchester City.