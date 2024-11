Suso Genoa, si punta al ritorno dell’ex Milan? La mossa di Ottolini per acquistare l’attaccante

Suso Genoa, si punta al ritorno dell’attaccante ex Milan per completare l’intero reparto rossoblu. Ecco la prossima mossa di Ottolini

Il Genoa ha bisogno di Suso per salvarsi e Suso ha bisogno del Genoa per rilanciarsi dopo un periodo difficile tra poco minutaggio e panchine su panchine. L’ex Milan infatti potrebbe ritornare in Liguria.

Secondo quanto raccolto da Calcio Genoa, al momento non ci sarebbe stato nessun contatto fra il Grifone e l’entourage di Suso, ma dall’altra parte Ottolini si muoverà poi nei giorni seguenti considerando che il Genoa cerca un giocatore di qualità.