Suso Genoa, priorità assoluta per gennaio. Filtra grande ottimismo tra i rossoblu e il Siviglia per l’attaccante

Suso Genoa, trattativa tanto concreta quanto importante per i rossoblu. L’ex Milan pronto al ritorno in Serie A per raggiungere la salvezza dei liguri

Il ritorno di Suso al Genoa potrebbe concretizzarsi in quel di gennaio. Questa è la priorità del calciomercato rossoblu per cercare di raggiungere una salvezza ancora possibile per gli uomini di Vieira (che hanno vinto a Udine).

Secondo quanto riportato da PrimoCanale, il Genoa tratterrà con il Siviglia a gennaio dove filtra grande ottimismo per la fumata bianca.